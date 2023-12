Elden Ring e Armored Core 6 al prezzo più basso con il Calendario dell'Avvento di GameStop

Terzo giorno di offerte GameStop con il Calendario dell'Avvento: solo per oggi, online e nei negozi GS, una serie di sconti e promozioni speciali valide per 24 ore, con focus sui giochi FromSoftware e Bandai Namco. Siete pronti per risparmiare?

Tra le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop di domenica 3 dicembre troviamo Elden Ring a 34.99 euro in versione PS5, PS4 e Xbox One/Series X mentre Dragon Ball Z Kakarot costa 17.99 euro per PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X

Da segnalare anche Dark Souls Trilogy a 24.98 euro, prezzo interessante per un pacchetto che include Dark Souls Remastered (con il DLC Artorias of the Abyss), Dark Souls II Scholar of the First Sin (con i DLC Crown of the Sunken King, Crown of the Old Iron King e Crown of the Ivory King) e Dark Souls III The Fire Fades con i due contenuti aggiuntivi Ashes of Ariandel e The Ringed City, in aggiunta le colonne sonore originali con 110 tracce audio in formato digitale.

Super prezzo anche per Armored Core 6 Fires of Rubicon in vendita a 39.98 euro (PS4, PS5, Xbox), infine in sconto troviamo i due controller Trust GXT 590 Bosi Bluetooth Wireless a 29.98 euro e

Victrix Pro BFG a 159,98 euro.