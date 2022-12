Elden Ring all'arrembaggio: ecco la nuova, spettacolare mod con i personaggi di One Piece

La community dei modder non smette mai di stupire con l'ultimo kolossal di FromSoftware: dopo aver visto la mod che fa incontrare Elden Ring e Pokémon Scarlatto, non manca nemmeno un'ulteriore creazione incentrata stavolta sull'universo di One Piece.

Di mod per Elden Ring incentrate sulla celebre opera di Eiichiro Oda ne sono già state realizzate in precedenza (si veda ad esempio la mod di One Piece per Elden Ring realizzata da Arestame), tuttavia quanto creato da MrMorritos3D si pone come uno dei crossover migliori tra le due realtà. Come si può vedere sul portale Nexus Mods e nel relativo trailer amatoriale in cima a questa news, il Senzaluce viene sostituito da Monkey D. Luffy, pronto a viaggiare attraverso l'Interregno e scontrarsi con i suoi temibili boss, tutte sue vecchie conoscenze.

Kizaru, Akainu, Kurohige, Boa Hancock e Rob Lucci sono soltanto alcuni dei potenti boss che Luffy dovrà affrontare lungo il cammino, con molte altre sorprese promesse da MrMorritos3D all'interno della sua corposa mod: al posto di Melina troveremo ad esempio Reyleigh, mentre Gol D Roger sostituisce Radagon, rendendo il crossover ancora più epico per tutti i fan di Elden Ring e One Piece.

E con il successo apparentemente inarrestabile dell'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki, chissà quali altre sorprese ancora i modder realizzeranno nel corso dei prossimi mesi.