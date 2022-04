Elden Ring, arriva l'ennesimo record mondiale: finito in meno di 13 minuti!

Infrangere i record mondiali sul tempo impiegato per finire Elden Ring è diventato ormai uno sport. Gli speedrunner vanno sempre oltre i risultati precedenti segnando nuovi tempi migliori che lasciano indubbiamente senza parole, alla luce anche dell'enorme vastità dell'ultima fatica firmata From Software.

Se Elden Ring finito in 25 minuti era già impressionante, l'utente Mitchriz va ancora oltre finendo la sua avventura nell'Interregno in meno di 13 minuti, 12:32 per la precisione. Chiaramente si parla di una speedrun Any% che, dunque, richiede semplicemente di arrivare ai titoli di coda nel minor tempo possibile indipendentemente dal completamente di tutte le attività presenti nel gioco. Inoltre, il giocatore ha sfruttato qualunque tipo di trucco e zip possibile per registrare l'incredibile risultato, non riuscendo tra l'altro a mandare a segno la grossa zip finale al primo colpo, segno che avrebbe potuto registrare un dato ancora migliore.

Mitchriz ha documentato in video la sua impresa, raccogliendo nel brevissimo lasso di tempo anche utili equipaggiamenti per segnare il record. Difficile immaginare come si possa fare ancora meglio di questa già clamorosa corsa, ma gli speedrunner di Elden Ring hanno già abituato la community al sorpasso di ogni limite, pertanto potrebbe arrivare prima o poi un altro record mondiale.

C'è stato anche chi è riuscito a finire Elden Ring senza subire un singolo danno, attraverso una run della durata di circa 3 ore.