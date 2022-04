Elden Ring: arriva la vendetta per chi prova a farmare Rune usando trucchi nel PvP

Elden Ring è un gioco che sa essere difficile e sono in tanti i giocatori che provano in tutti i modi ad accumulare Rune nel minor tempo possibile per potenziare il Senzaluce. A tal proposito, si sta diffondendo una moda molto fastidiosa attraverso la quale gli utenti si dedicano al farming di Rune nel PvP.

La tecnica di questi furbetti è la seguente: dopo essersi nascosti in luoghi difficilmente accessibili, attivano la possibilità di subire un'invasione e attendono che il giocatore entrato nel loro mondo muoia in qualche fase platform o abbandoni la partita per noia, visto che è quasi impossibile trovare l'host della partita. Stando però alle ultime testimonianze della community su Reddit, sembrerebbe che si stiano trovando delle soluzioni per individuare o contrastare questi giocatori scorretti.

È un perfetto esempio di questa nuova tendenza il filmato che trovate in calce alla notizia: il giocatore e un alleato sono fermi su una colonna difficile da raggiungere e attendono che l'invasore faccia un errore o se ne vada. A differenza di quanto pianificato dagli utenti scorretti, però, in questo caso l'invasore è riuscito non solo ad individuare la posizione dei due giocatori, ma anche ad eliminarli tramite l'ausilio di efficaci incantesimi a distanza. Insomma, nel caso in cui dovessero diffondersi le tattiche su come impedire il farming a questi utenti, è probabile che tale moda vada scemando nel giro di pochi giorni.

In attesa di scoprire cosa si inventeranno i giocatori per accumulare Rune, vi ricordiamo che l'update 1.03.3 di Elden Ring ha potenziato un boss.