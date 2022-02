Elden Ring, arrivano le Action Figure ufficiali: l'annuncio di Bandai Namco

I giocatori che stanno muovendo i primi passi in Elden Ring stanno imparando a scoprire tutti i segreti che si celano tra le lande dell'Interregno plasmato da FromSoftware.

E per gli appassionati che sono rimasti ammaliati dalle atmosfere del nuovo Action RPG, arriva ora una notizia interessante. Dai canali di Bandai Namco è infatti arrivata la conferma ufficiale che sono al momento in fase di realizzazione delle Action Figure dedicate ad Elden Ring. Prodotte da Bandai Spirits, queste ultime saranno distribuite tramite due linee principali: SH Figuarts e Figuarts Mini.

Al momento, tuttavia, le informazioni in merito sono decisamente scarse. Il team di Bandai Namco si è infatti limitato a confermare che "presto" saranno condivisi ulteriori dettagli sulle statuette. Per ora, i Senzaluce dovranno perciò pazientare, in attesa di comunicazioni ulteriori relative alle Action Figure di Elden Ring prodotte da Bandai Namco. Prossimamente, dovrebbero ad esempio essere comunicate informazioni in merito a prezzi, personaggi raffigurati e periodo di arrivo dei prodotti sul mercato internazionale.



In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che la patch 1.02.1 di Elden Ring è ora disponibile anche su PS5, dopo un primo approdo su PC. Contestualmente, dovrebbero essere stati risolti i problemi di connettività del titolo su hardware Xbox.