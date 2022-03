Elden Ring arriverà nella vita quotidiana di tutti, parola di Bandai Namco e FromSoftware

Bandai Namco e FromSoftware festeggiano il successo di Elden Ring con 12 milioni di copie vendute in poco meno di tre settimane, un risultato davvero notevole ma questo è solamente l'inizio di un lungo viaggio...

Le due compagnie hanno ribadito la volontà di espandere il franchise oltre i videogiochi e in tal senso arriva una nota stampa che prova a fare chiarezza:

"Creare Elden Ring per superare le aspettative dei nostri fan in tutto il mondo ha richiesto molto impegno. E con lo stesso obiettivo, ora ci impegneremo a espandere il marchio oltre al gioco stesso portandolo nella vita quotidiana di tutti. Continueremo a creare divertimento e coinvolgimento attraverso l'intrattenimento, così da poterci avvicinare e connetterci meglio ai nostri fan in tutto il mondo."

Si parla di "fare arrivare Elden Ring nella vita quotidiana di tutti", una frase che si apre e tante possibili interpretazioni, certamente l'universo creato da Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin è incredibilmente vasto e ben si presta a essere adattato in romanzi, fumetti, serie TV, anime e film per il grande schermo, le possibilità sono davvero tante, al momento però non ci sono altri dettagli.

Come ribadito dal publisher e dallo sviluppatore, il viaggio di Elden Ring è appena iniziato e in futuro possiamo quindi aspettarci novità su questa IP.