Elden Ring: in arrivo aggiornamenti per migliorare le performance

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato un messaggio per la community di Elden Ring, con l'obiettivo di ringraziare il pubblico e nel frattempo scusarsi per i problemi tecnici e di ottimizzazione, presenti sopratutto su PC.

Lo studio sta lavorando ad una patch per risolvere i problemi di framerate su PC e nel frattempo viene consigliato di aggiornare i driver della scheda video all'ultima versione disponibile. A breve arriverà anche un nuovo aggiornamento per risolvere i problemi della sensibilità del mouse e dell'Anti Cheat, inoltre è stato confermato il supporto Ray Tracing per Elden Ring, anche questo in arrivo più avanti.

Su PlayStation 5 è stato riscontrato un problema con i salvataggi, anche in questo caso verrà presto pubblicata una patch, intanto Bandai Namco consiglia di salvare manualmente uscendo dal gioco direttamente dal menu principale prima di chiudere l'applicazione o spegnere la console.

Lo sapevate? La prima mod di Elden Ring sblocca il framerate oltre 60fps su PC, non sappiamo se FromSoftware stia lavorando anche a questo aspetto della produzione, non citato nel messaggio pubblicato sul sito ufficiale del gioco. Se volete saperne di più su uno dei giochi più attesi dell'anno vi rimandiamo alla nostra recensione di Elden Ring con le prime impressioni, in attesa del voto definitivo.