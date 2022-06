Elden Ring: in arrivo una costosissima statua della Sentinella dell'Albero

Se avete giocato anche solo le fasi iniziali di Elden Ring, è improbabile che il vostro ingresso a Sepolcride sia avvenuto senza incappare nel mastodontico cavaliere in armatura dorata che pattuglia l'area. Se avete apprezzato il design di questo boss opzionale, sappiate che potete correre a prenotare la sua costosissima statua.

Creata da Sword and Wing Studio e Acy Studio, questa statua raffigura la Sentinella dell'Albero in tutto il suo splendore mentre cavalca il suo destriero ed è pronta alla carica mentre impugna il grosso scudo e la possente alabarda. Questa statua, comprensiva di base è alta circa 60 centimetri e ha un prezzo particolarmente elevato: il suo costo è di ben 1.150 euro e chi decide di prenotarla deve fornire un acconto di 350 euro. Per quello che riguarda invece la data d'uscita dell'oggetto, i produttori sostengono che il suo arrivo sul mercato sia fissato ai primi mesi del 2023 ma, come ben saprete, non si possono escludere ritardi a causa delle problematiche dovute all'epidemia.

