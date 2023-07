Elden Ring in arrivo su Xbox Game Pass? Indizi da Sarah Bond di Microsoft

Le teorie legate al possibile arrivo nel 2023 di Elden Ring su Game Pass potrebbero concretizzarsi molto presto, a giudicare dall'ultimo post condiviso sui social dall'esponente del team Xbox Sarah Bond.

La Corporate VP of Gaming Ecosystem di Microsoft ha infatti solleticato la curiosità della community verdecrociata con un tweet che lascia presagire, appunto, l'ingresso di Elden Ring nel sempre più ricco catalogo del Game Pass.

Alla dirigente Microsoft è bastato un post con le emoticon di un signore anziano, di un anello e del logo Xbox a scatenare la reazione degli appassionati, aprendo così il valzer dei rumor riguardanti l'imminente ingresso del capolavoro open world di FromSoftware nella ludoteca di Xbox e PC Game Pass.

Già in passato, d'altronde, l'esponente del team Xbox ha fatto più volte ricorso a questi post con emoticon per riallacciarsi alla comunicazione social di Microsoft sulle esclusive in arrivo nei prossimi mesi (come Fable o Starfield) e sulle attività portate avanti dalla divisione verdecrociata del colosso di Redmond. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Ritenete che il tweet di Sarah Bond sia il preludio all'ingresso di Elden Ring su Game Pass o credete che il post condiviso dalla dirigente di Microsoft debba essere interpretato in altro modo?

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovate il nostro approfondimento su Elden Ring e i mostri più infami e cattivi dell'Interregno.