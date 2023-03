Elden Ring, aspettando il DLC: l'Interregno è una scheggia con la mod DLSS, FSR e XeSS

Dopo aver messo il turbo a Fallout 4, il programmatore indipendente PureDark si ripromette di fare altrettanto con l'Interregno di Elden Ring: la sua prossima patch fan made per la versione PC del capolavoro open world di FromSoftware lo renderà compatibile con DLSS, FSR e XeSS.

Il nuovo aggiornamento amatoriale di PureDark è già in lavorazione e, una volta completato, dovrebbe essere distribuito in via del tutto gratuita sulle pagine di NexusMods. La patch in questione consentirà quindi agli emuli del Senzaluce su PC di ottenere i grandi benefici offerti dalle ultime tecnologie di upscaling e upsampling 'intelligente' di NVIDIA, AMD e Intel.

Come per la mod omonima di Fallout 4, anche in questo caso l'intenzione di PureDark è quella di permettere ai patiti di soulslike di superare i fastidiosi cali di framerate che si verificano (specie sulle configurazioni PC più datate) esplorando le aree dell'Interregno più dense di vegetazione, modelli poligonali e nemici. Contestualmente alla patch per gli upscaler, PureDark afferma di aver già concluso i lavori sulla porzione di codice deputata a gestire l'antialiasing evoluto in Deep Learning di NVIDIA DLAA, anch'esso integrato nell'aggiornamento amatoriale in arrivo (si spera) a breve su PC.

In attesa di ulteriori dettagli dal modder, vi invitiamo ad ammirare la suggestiva immagine condivisa da FromSoftware con l'annuncio dell'espansione Elden Ring Shadow of the Erdtree.