Elden Ring, aspettando il Network Test: nuovo scatto ingame con Melina e il Senzaluce

Per indorare l'amara pillola del rinvio di Elden Ring a febbraio 2022, gli sviluppatori di FromSoftware condividono un nuovo, evocativo scatto ingame che immortala il Senzaluce in compagnia di Melina.

L'immagine condivisa dai curatori dei social della software house giapponese nell'ormai consueto "aggiornamento multimediale" del venerdì ritrae il protagonista insieme alla misteriosa entità che incontrerà all'inizio della sua avventura nell'Interregno.

L'ingresso di Melina nell'esperienza ludica e narrativa da vivere nei panni del Senzaluce sarà di fondamentale importanza per il nostro alter-ego, a giudicare dalle informazioni condivise in questi mesi da FromSoftware sulla collaborazione che dovremo stringere con questo spirito per poter proseguire il nostro viaggio nella dimensione fantasy martoriata dalla Disgregazione.

Il ruolo di Melina sarà simile a quello della Guardiana del Fuoco di Dark Souls? Molto probabilmente lo scopriremo soltanto all'uscita di Elden Ring, prevista per il 25 febbraio del prossimo anno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento su come iscriversi al Network Test di Elden Ring che si terrà a novembre.