Elden Ring, aspettando il Network Test: svelato il peso del gioco FromSoftware

Mancano ormai pochi giorni all'avvio della prima prova su strada del prossimo Action RPG FromSoftware, che vedrà i giocatori vestire i panni di cinque eroi predefiniti nel corso del Network Test di Elden Ring.

Con l'appuntamento fissato per i giorni compresi tra venerdì 12 e lunedì 15 novembre, la software house giapponese ha deciso di addolcire l'attesa con la pubblicazione di un ricco video gameplay dedicato alla nuova opera di Hidetaka Miyazaki. A corredo, le pagine di Xbox Store hanno provveduto ad aggiornare i dettagli presenti nella scheda dedicata ad Elden Ring, che ora riporta anche il peso atteso per il gioco. Gli aspiranti Senzaluce, secondo il portale verdecrociato, dovranno prevedere uno spazio di circa 50 GB sulla propria console. Un volume che potrebbe risultare differente, come sempre più spesso accade, a seconda delle piattaforme di gioco, ma che ad ogni modo rappresenta un primo punto di riferimento.



Sulle console di nuova generazione, sembra peraltro che l'Action RPG proporrà opzioni di fruizioni differenti, con due modalità grafiche per Elden Ring su PS5 e Xbox Series X. Ricordiamo che in seguito al lieve posticipo, Elden Ring sarà disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.