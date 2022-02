Elden Ring, aspettando la recensione: Fossa e Cydonia ci raccontano il souls open world

Francesco Fossetti, in netta controtendenza rispetto alla maggior parte della critica internazionale, ha deciso di rinviare il suo giudizio su Elden Ring, un prodotto immenso e stratificato che richiede molto tempo per essere analizzato e valutato a dovere. Ciò, chiaramente, non significa che dobbiate rimanere a bocca asciutta dell'attesa.

Il Fossa ha trascorso già molto tempo nell'Interregno, pertanto ha invitato Francesco "Cydonia" Cilurzo nello studio milanese di Everyeye per raccontarci come sta andando la sua esperienza. Ne è scaturita una chiacchierata di quasi due ore, nella quale sono stati toccati molteplici aspetti della produzione, dal setting alle meraviglie dell'open world, passando per il sistema di combattimento, il bestiario e il bilanciamento dell'esperienza. La trasmissione è andata in onda sul canale Twitch di Everyeye nella giornata di ieri, ma non avete nulla da temere se ve la siete persa: anche se non siete abbonati al canale, potete godervela integralmente in replica su YouTube mediante il player che abbiamo comodamente allegato in cima a questa notizia.

Prima di lasciarvi alla visione, vi ricordiamo che Elden Ring verrà pubblicato domani 25 febbraio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. In attesa del giudizio definitivo, vi consigliamo di leggere anche la pre-Recensione di Elden Ring del nostro Francesco Fossetti.