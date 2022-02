Elden Ring, aspettando la recensione: vi raccontiamo 6 ore di gameplay!

In attesa della pubblicazione della versione finale del titolo, la Redazione di Everyeye ha avuto la possibilità di testare con mano l'attesissimo Elden Ring.

il nostro prode Giuseppe Arace si è infatti calato l'elmo sul volto e si è armato di spada, per partire all'avventura tra le lande dell'Interregno. Per l'occasione, ha avuto a disposizione esattamente sei ore di tempo, da investire a suo piacimento nel mondo di gioco. Attraversando in libertà l'open world di Elden Ring, la nostra Redazione ha dunque potuto scoprire nuovi dettagli sulla prossima produzione firmata da FromSoftware.

Non potevamo dunque esimerci dall'organizzare un appuntamento live interamente dedicato, con ospite proprio il nostro Giuseppe Arace. Ad affiancarlo nel racconto della sua scoperta di Elden Ring, direttamente dagli studi milanesi di Everyeye, immancabili il buon Francesco Fossetti e Giada, new entry del palinsesto live della Redazione.



Se vi siete persi l'appuntamento in diretta, trasmesso ovviamente sui lidi del Canale Twitch di Everyeye, non temete: l'intera live può infatti essere recuperata in replica. Trovate il video integrale direttamente in apertura a questa news, ma anche sul Canale YouTube di Everyeye On Demand. Siete pronti a dedicarvi alla conquista dell'Anello Ancestrale? Elden Ring arriva il prossimo 25 febbraio 2022, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.