Elden Ring, aspettando Shadow of the Erdtree: un mare di migliorie con la mod Reforged

Mentre la community attende con impazienza di scoprire nuovi dettagli sull'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring, il modder Kirnifr ha realizzato un'espansione fan made che sta scalando le classifiche di NexusMods.

Elden Ring Reforged viene infatti descritta dal suo autore come una revisione completa del sistema di progressione ruolistica e delle meccaniche del kolossal open world di FromSoftware, un'opera che ha l'ambizione di offrire un'esperienza più equilibrata a prescindere dal proprio livello di esperienza con i soulslike.

L'elenco delle modifiche apportate dall'espansione fan made Reforged delinea i contorni ludici e contenutistici dell'enorme lavoro compiuti da Kirnifr. Una volta installata, la mod si premura di ottimizzare e ribilanciare l'IA di ogni nemico, ivi compresi i boss e i rispettivi hitbox. Non mancano poi degli interventi sul bilanciamento degli effetti di stato e sulla progressione dei livelli di esperienza, con la possibilità di consultare un comodo Bestiario per consultare i punti di forza e di debolezza dei nemici scoperti nel corso dei combattimenti affrontati.

Di particolare interesse sono poi le modifiche introdotte dal modder per estendere il ventaglio di mosse speciali, incantesimi e funzionalità, come l'opzione per impostare il livello di difficoltà, la possibilità di far resuscitare i boss e il parametro per impostare una visuale personalizzata negli scontri con i nemici principali dell'Interregno. Nel caso ve la foste persa, qui trovate l'infografica realizzata da FromSoftware con le statistiche dei giocatori nel primo anniversario di Elden Ring.