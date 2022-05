Elden Ring: questo attacco di Malenia è ispirato a una carta di Magic The Gathering?

Nel corso di una recente intervista, il concept artist Daisuke Satake ha parlato del modus operandi di Hidetaka Miyazaki, e di come il director di Elden Ring e di tutti gli altri Souls di FromSoftware comunichi col suo team di sviluppo per spiegare al meglio la propria visione creativa.

Come riportato da Zullie the Witch, noto modder e grande appassionato dei titoli della casa giapponese, Satake ha dichiarato come, nel tentativo di restituire un'idea più chiara e tangibile del proprio disegno mentale, Miyazaki faccia riferimento ai giochi di ruolo da tavolo o di carte collezionabili con gli sviluppatori. In questo modo è possibile prendere spunto dagli artwork creati per le carte per arricchire di dettagli memorabili i personaggi che hanno ad oggi conquistato milioni di giocatori.

Per citare un esempio, possiamo prendere in considerazione Malenia, uno dei boss più temibili e discussi di tutto Elden Ring. Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso (ovviamente ve ne sconsigliamo la visione in caso vogliate evitare spoiler), un determinato attacco di Malenia che infligge marcescenza sembra evidentemente ispirato ad una carta di Magic The Gathering. La sensazione è che il director si sia rivolto in questo caso ai propri artisti e sviluppatori mostrando la carta in questione, e dando una precisa indicazione sulla caratterizzazione del boss e dei suoi letali attacchi.

Intanto prosegue la caccia ai contenuti tagliati di Elden Ring e al possibile arrivo di un DLC.