Elden Ring si fa attendere? Un fan fa da sé e crea la colonna sonora

Quando esce Elden Ring? Cos'è, esattamente, Elden Ring? Domande che a quasi due anni dall'annuncio del nuovo gioco di FromSoftware e George R.R. Martin non hanno ancora trovato una risposta concreta e che contribuiscono a renderlo uno dei titoli più attesi di questa generazione...

L'attesa si sta facendo davvero pesante per i fan, i quali stanno provando a gestirla in vario modo. Il più originale e creativo di tutti è probabilmente ongoaviv1, un utente di Reddit che, stufo di aspettare, ha deciso di fare da sé e di creare la colonna sonora non ufficiale di Elden Ring! La sua ultima creazione s'intitola "Moliath, Consumer of Worlds", un brano orchestrale ed epico arricchito da percussioni, campane e cori, composto immaginando un'ipotetica boss fight. L'utente ha fatto tutto da solo utilizzando FL Studio e attingendo da diverse librerie musicali, come Spitfire Audio e Metropolis.

Abbiamo allegato la traccia in questione in apertura di notizia, ma sappiate che non è l'unica creazione di ongoaviv1. Nei mesi scorsi ha creato anche altri dodici brani, tutti appartenenti alla sua personalissima colonna sonora non ufficiale di Elden Ring e ascoltabili sul canale YouTube AvivMusic. Cosa ne pensate del suo lavoro? Ne approfittiamo per ricordarvi che la colonna sonora di Elden Ring (quella vera) è curata dalla stessa autrice di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro.