Elden Ring, avatar e wallpaper gratis da Bandai Namco: ecco come ottenerli

Le ultime stime contano oltre 12 milioni di copie vendute per Elden Ring in meno di un mese: un successo straordinario, che può essere ampiamente festeggiato dal team di sviluppo di FromSoftware e dal publisher Bandai Namco.

Proprio quest'ultimo ha in effetti deciso di ringraziare il pubblico di appassionati con un piccolo ma gradito omaggio. Tutti i videogiocatori iscritti al programma gratuito Bandai Namco Club possono infatti riscattare una simpatica serie di ricompense gratis. Nello specifico, stiamo parlando di wallpaper e set di avatar, che possono essere scaricati dalla pagina ufficiale dell'iniziativa. Di seguito, vi riportiamo per comodità il link dedicato:

Per accedere agli omaggi, è ovviamente necessario procedere prima con il log-in all'interno del programma, da effettuare tramite username e password personali. Coloro che non risultano già iscritti al piano Bandai Namco Club dovranno prima procedere con la registrazione. Come accennato, tra i regali offerti dal publisher di Elden Ring troviamo un set di avatar, raffiguranti otto diversi personaggi dell'Action RPG, oltre ad una serie di sette diversi wallpaper - sia statici sia animati - pensati per essere utilizzati sia su desktop sia come sfondi per dispositivi mobile.



Nel frattempo, i Senzaluce continuano la propria caccia a tutti i finali di Elden Ring.