Elden Ring avrà un mondo di gioco dinamico? Emergono nuovi dettagli sul gameplay

L'insider Omnipotent, piuttosto attivo su Reddit e ResetERA, ha condiviso alcuni dettagli su Elden Ring, nuovo progetto di FromSoftware che a detta del leaker condividerà alcuni aspetti con Dark Souls e Sekiro Shadows Die Twice.

Tra le novità viene citato citato il "mondo di gioco dinamico" che presenterà numerose variabili, tra cui il meteo dinamico, non tutte attivabili dall'intervento del giocatore, dando così vita ad uno scenario più articolato e complesso che cambierà in base a determinati fattori.

Omnipotent riporta l'esempio dei combattimenti: andando da un punto A al punto B sarà possibile imbattersi in un enorme nemico, a questo punto sarà possibile scegliere se affrontarlo oppure scappare seguendo percorsi alternativi, opzione che in ogni caso non garantisce la salvezza poichè potrebbe dare vita ad eventi di altro tipo. In linea generale sembra che anche le zone già visitate cambieranno (più o meno radicalmente) ad un secondo passaggio, l'obiettivo è quello di offrire sempre un motivo per stimolare la curiosità dei giocatori, facendo in modo che niente resti uguale.

Elden Ring è ancora privo di una finestra di lancio, l'uscita è fissata indicativamente per il 2020 ma l'assenza di informazioni ha portato a ipotizzare un lancio slittato al 2021. Per il momento tutto tace da sviluppatori e publisher.