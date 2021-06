Elden Ring avrà il multiplayer fino a 4 giocatori; il brand si espanderà oltre il gaming

A seguito della nuova presentazione di Elden Ring al Summer Game Fest, FromSofwtare sta finalmente condividendo con i giocatori tante nuove informazioni riguardanti la nuova opera interattiva firmata Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin.

La casa di sviluppo giapponese ha confermato, come già anticipato dai rumor dei mesi precedenti, che l'action-GDR includerà il multiplayer online fino a 4 giocatori, una caratteristica assente in Sekiro Shadows Die Twice. A giudicare dalle descrizioni fornite dal publisher Bandai Namco, parrebbe esserci la sola modalità cooperativa: "Attraversa scenari mozzafiato a piedi o in sella al tuo destriero, in singolo o con altri giocatori, visitando praterie ariose, paludi malsane, montagne impervie e castelli spettrali". Restiamo in attesa di eventuali precisazioni circa una possibile componente PvP.

Al pari dei precedenti capolavori FromSoftware, come Dark Souls, Bloodborne e Sekiro, anche il mondo di Elden Ring sarà sorretto da un avvolgente lore ricco di storie nascoste e personaggi misteriosi, questa volta curato da George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Questo ha convinto Bandai Namco ad espandere il nome di Elden Ring oltre il mercato del gaming: "Continueremo a sviluppare Elden Ring non solo come un gioco, ma anche in una varietà di altre aree per proporre la visione di questo mondo ai nostri fan di tutto il mondo", ha dichiarato il CEO di Bandai Namco Yasuo Miyakawa.

Elden Ring sarà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One il 21 gennaio 2022. FromSoftware e Bandai Namco hanno svelato tantissime informazioni su storia e gameplay di Elden Ring.