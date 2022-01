Elden Ring avrà il multiplayer o sarà solo single player?

Il prossimo, attesissimo Soulslike di From Software è sempre più vicino: Elden Ring sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Grazie ai network test di novembre 2021 ed alle dichiarazioni degli sviluppatori, è confermato ufficialmente che Elden Ring avrà anche alcune modalità multigiocatore, che funzionano in maniera analoga a quanto visto nella serie di Dark Souls e in Bloodborne.

La prima opzione per il multigiocatore online riguarda le Evocazioni, una modalità cooperativa grazie alla quale potrete evocare uno o più giocatori alleati all’interno della vostra partita per ricevere, ad esempio, un aiuto temporaneo utile a sconfiggere nemici e boss che risultano particolarmente ostici da affrontare in solitaria. Allo stesso modo, potrete farvi evocare da un amico oppure un giocatore sconosciuto, entrando così nella sua partita.

La seconda modalità multigiocatore è Invasione: un vostro amico oppure un giocatore sconosciuto potrà invadere la vostra partita per cercare di uccidervi, in modo da ottenere risorse che potrà portare via con sé una volta terminato lo scontro. Anche in questo caso c'è la possibilità di invadere i mondi altrui, così da mettere le mani sopra nuovi, preziosi bottini.

Elden Ring è a tutti gli effetti un Soulslike, ma a differenza di quanto visto in altri titoli analoghi di From Software, gli oggetti necessari per attivare le varie modalità multigiocatore non saranno conservati all’interno dell’inventario normale, ma saranno inseriti in un’opzione specifica del menu di gioco. In attesa del gioco vi consigliamo di recuperare il nostro video speciale sul personaggio di Godfrey in Elden Ring, creato e scritto in collaborazione con George R. R. Martin.