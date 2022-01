Elden Ring avrà lo Spadone della Luna e la famigerata palude velenosa

A poco meno di un mese dall'atteso debutto del suo nuovo action-RPG, Hidetaka Miyazaki sta svelando numerosi dettagli riguardanti Elden Ring. Dopo aver discusso dei boss ispirati dal lavoro di George R.R. Martin, l'autore si è soffermato sugli easter egg e su alcune aree che visitermo nell'Interregno.

Nel corso degli anni, FromSoftware si è sempre divertita ad inserire degli easter egg legati ai precedenti titoli della software house. Lo Spadone della Luna ne è un esempio lampante, un'arma che si è fatta strada dai tempi di King's Field sino ad arrivare a Dark Souls 3.

Oltre a questa, saranno presenti numerose altre sorprese a cui i fan incalliti di FromSoftware daranno sicuramente la caccia, tra cui la spada Storm Ruler, già presente in Demon's Souls e Dark Souls 3, e il malefico Patches, personaggio anch'egli presente in Demon's Souls e nella trilogia di Dark Souls.

"Posso tranquillamente dire di sì, questa volta. Elden Ring è il tipo di gioco che include un enorme senso di volume e contenuto. E così mi sentivo come se avessi il diritto di includere queste cose, questa volta. Quindi sì, li troverete se osserverete abbastanza attentamente".

Parlando di elementi familiari, non mancherà ovviamente la classica palude velenosa, che tanto ha fatto "penare" i fan di Dark Souls nel corso di tutta la sua trilogia. Miyazaki ha persino confessato di averci provato particolarmente gusto con Elden Ring, e di aver riscoperto una certa passione nel creare determinati ambienti ostili.

"Sviluppando il gioco ho riscoperto il mio amore per la creazione delle paludi velenose. So cosa pensa la gente, ma sai, all'improvviso mi rendo conto che sto per realizzarne una e non riesco proprio a trattenermi. Succede e basta. In termini di storia e ambientazione di Elden Ring, c'è qualcosa di particolarmente orribile che esiste e persiste in questo mondo. Mi spingerà oltre e dirò anche il nome dell'area: si chiama Scarlet Rot. Contiene qualcosa di diverso dal veleno o dalla tossicità, ma spero che siate ansiosi di scoprirlo".

Nell'attesa del suo debutto su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One fissato al 25 febbraio, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Elden Ring per ulteriori approfondimenti.