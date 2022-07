Elden Ring avrà venduto più di COD Modern Warfare 2 a fine 2022, dice NPD

Con oltre la metà del 2022 alle spalle, esperti ed analisti cominciano a tirare le prime somme su quali saranno i risultati definitivi dell'industria videoludica e dei suoi giochi alla fine dell'anno. A buttarsi nelle previsioni è NPD Group, soffermandosi prevalentemente sul mercato videoludico americano.

Ed NPD ne è sicura: a 2022 concluso sarà Elden Ring il gioco più venduto di tutti negli Stati Uniti, facendo meglio anche di Call of Duty Modern Warfare 2, la cui uscita è prevista su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 28 ottobre. Se da un lato è vero che a separare l'uscita dei due giochi ci sarebbero ben 8 mesi (ricordiamo che il titolo firmato From Software ha compiuto il suo esordio lo scorso 25 febbraio), bisogna dire che da sempre il brand di Call of Duty è fortissimo negli USA, arrivando sempre a dominare le classifiche di vendita annuali nonostante l'uscita generalmente fissata negli ultimi mesi di ogni annata.

Per l'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki sarebbe dunque un ulteriore, importante successo in un territorio dove solo in due occasioni la serie di COD non ha conquistato la vetta del podio: nel 2013, battuto da GTA V, e nel 2018, dove è tato superato da Red Dead Redemption II. Una volta finito il 2022 scopriremo dunque se ci sarà una terza eccezione. In ogni caso NPD si aspetta di trovare nella Top 10 conclusiva dei giochi più venduti anche altri titoli importanti quali God of War Ragnarok (ricordiamo a tal proposito che è stata annunciata la data d'uscita di God of War Ragnarok), Horizon Forbidden West, Gotham Knights e i giochi della serie Pokémon (Leggende e Scarlatto e Violetto).

Da tenere presente che Elden Ring ha venduto oltre 13 milioni di copie soltanto nel primo mese di commercializzazione, ed i numero potrebbero essere ulteriormente cresciuti nelle settimane successive, rendendo dunque molto credibile la possibilità che possa risultare il numero uno sul suolo a stelle e strisce. Tra le altre previsioni di NPD, infine, Nintendo Switch sarà la console più venduta negli USA, mentre la spesa complessiva in ambito gaming arriverà attorno ai 55,5 miliardi di dollari, registrando dunque un calo dell'8,7% rispetto al 2021.