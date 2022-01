Elden Ring si avvicina: guide e spoiler? Parla Hidetaka Miyazaki

Mancano ormai poche settimane al tanto atteso debutto di Elden Ring su PC e console, con FromSoftware pronta a presentare l'erede open world di Dark Souls e Bloodborne.

E mentre la software house giapponese ha presentato un nuovo video gameplay di Elden Ring ambientato presso il castello di Mourne, Hidetaka Miyazaki ha deciso di condividere con il pubblico un interessante ventaglio di considerazioni. Tra queste ultime, hanno trovato spazio ammirazione e riconoscenza per la reazione della community al Network Test dell'Action RPG, che ha riscosso un'ampia adesione, con il pubblico che si è divertito a cercare di esplorarne ogni angolo.



Una circostanza particolarmente apprezzata dall'autore nipponico, che nel corso di una nuova intervista ha espresso una chiara speranza: "Vogliamo che i giocatori percepiscano l’importanza del livello di libertà su cui ci siamo concentrati stavolta. Vogliamo che ognuno possa affrontare il gioco a proprio modo e si diverta a esplorare il mondo aperto liberamente e secondo i propri tempi".

Una visione all'interno della quale non dovrebbero idealmente trovare spazio anticipazioni o indicazioni esterne sulla migliore via per vivere Elden Ring. "Ci piacerebbe che i giocatori si tenessero lontani da guide e spoiler, per quanto possibile, e partissero all’avventura con la mente aperta e libera. È così che vorremmo vivere il gioco - ha proseguito Miyazaki -, se potessimo giocarci per la prima volta. Ed è questo senso di meraviglia e scoperta che speriamo di riuscire a trasmettere ai nostri utenti, mentre affrontano il gioco al ritmo che preferiscono".



Ciò detto, il game director ha comunque voluto offrire dei consigli ai neofiti del genere che vorrebbero provare Elden Ring.