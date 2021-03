Elden Ring, ancora avvistamenti per il trailer leak: il video circola in rete

Non si arresta il flusso di indiscrezioni che vorrebbe come ormai imminente una nuova presentazione dell'attesissimo Elden Ring, attualmente in sviluppo presso gli studi di casa From Software.

Da una collaborazione tra i creatori di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice e lo scrittore statunitense George R. R. Martin, è destinato a raggiungere il mercato una nuova creatura videoludica a firma di Hidetaka Miyazaki. Nel corso della giornata odierna, - lunedì 1 marzo - si sono rincorse indiscrezioni e speculazioni in merito alla possibilità che un nuovo trailer di Elden Ring stesse circolando in rete. Le prime voci di corridoio hanno preso il via dalla redazione di VGC, che ha descritto per sommi capi i contenuti principali di quello che ha definito come un estratto del filmato completo.



Ora, tuttavia, la ripresa leak incriminata ha trovato diffusione ulteriore ed ha preso a circolare sul web. Il presunto nuovo trailer del gioco From Software è al momento disponibile in rete. Qualora desideriate visionarlo, quest'ultimo è reperibile presso il link che trovate direttamente in calce a questa news. Tuttavia, sconsigliamo a coloro che sono in attesa di novità su Elden Ring di visionare il materiale, vero o meno che sia. La risoluzione proposta è infatti decisamente ridotta, mentre l'inquadratura riprende piuttosto malamente ciò che viene mostrato a schermo. Il filmato ha attirato diversi commenti, tra cui anche un commento di Jason Schreier sui presunti leak di Elden Ring.