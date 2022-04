Elden Ring avvistato su Nintendo Switch, ma è un fake ben elaborato

Elden Ring si è già imposto come uno dei titoli di maggior successo del 2022, tra milioni di copie vendute e record infranti. Disponibile su PC e console PlayStation e Xbox, l'opera di From Software non è disponibile su Nintendo Switch in nessuna forma, nemmeno tramite cloud.

Del resto è estremamente difficile che un titolo così ampio ed ambizioso possa funzionare correttamente sulla console ibrida di Nintendo, tuttavia sognare non costa nulla e, anzi, qualcuno ci ha realmente pensato creandosi la sua apposita edizione fisica, chiaramente del tutto falsa. Le immagini, pubblicate su Youtube dall'insider Daniel Camilo, mostrano una copia di Elden Ring con tanto di copertina ben dettagliata e persino la cartuccia di gioco, oltre a un volantino interno.

Il lavoro è talmente curato da sembrare a tutti gli effetti un gioco regolarmente pubblicato. Purtroppo non è questo il caso, dato che la scheda di gioco presente nella confezione è totalmente non funzionante. Il retailer giapponese che ha creato la confezione mettendola in vendita ad un prezzo piuttosto contenuto specifica nell'annuncio che si tratta, appunto, di un fake creato per divertimento e da utilizzare come elemento da esposizione.

Vi sarebbe piaciuto vedere una versione Switch di Elden Ring? Non perdetevi intanto il video oltre i confini della mappa di Elden Ring grazie a sistemi di cheat e mod. E se siete pacifisti, qualcuno ha finito Elden Ring senza attaccare nemici e boss, segnando una nuova impresa titanica con l'ultima fatica di Hidetaka Miyazaki.