Elden Ring, avvistato un PEGI provvisorio: trailer in arrivo?

Dall'ormai piuttosto lontano E3 2019, From Software e Bandai Namco hanno chiuso le comunicazioni legate ad uno dei titoli più attesi dalla community videoludica.

L'assenza di notizie su Elden Ring non ha fatto altro che alimentare ulteriormente attesa e aspettative del pubblico, per un titolo frutto di una collaborazione d'eccezione. A plasmare l'universo della produzione non troviamo infatti il solo Hidetaka Miyazaki, già creatore di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, ma anche lo scrittore statunitense George R. R. Martin, autore della saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, base per la serie TV cult Games of Thrones. Dopo una smentita della presenza di Elden Ring al Taipei Game Show 2021, tornano ad accendersi le speranze sull'imminente condivisione di nuovi dettagli sulla produzione.

Ad infiammare ancora una volta il flusso di rumor e indiscrezioni è un interessante avvistamento. Sul portale asiatico e sul portale europeo di Bandai Namco, la scheda dedicata a Elden Ring riporta infatti un dettaglio aggiuntivo, assente sino a poco tempo fa. Si tratta di un primo PEGI provvisorio, qualificato in PEGI 16. L'attribuzione di una classificazione, per quanto provvisoria, potrebbe rappresentare un indizio in merito alla volontà di divulgare un nuovo trailer del gioco. Non si tratta ovviamente di una certezza, ma di una flebile ipotesi, che tuttavia, sommata al coro di indiscrezioni delle ultime settimane, potrebbe rappresentare uno spunto di speculazione interessante.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che al momento l'unico materiale disponibile legato a Elden Ring è proprio il primo trailer di presentazione risalente all'E3 2019.