Elden Ring finalmente in azione: 15 minuti di gameplay anche in italiano!

Come promesso, Bandai Namco e FromSoftware hanno mostrato un nuovo video gameplay di Elden Ring della durata di 15 minuti come anticipazione del Network Test che si terrà la prossima settimana.

Grazie al mini show case organizzato dal publisher abbiamo potuto dare una nuova occhiata al gioco di Miyazaki e George R.R. Martin, il lungo filmato ci ha permesso di scoprirne di più su nemici, ambientazioni, meccaniche di gameplay e di esaminare anche il comparto tecnico della produzione. Viene mostrata anche la co-op, i dungeon, le nuove magie, le meccaniche stealth e tanto altro. Non vogliamo però rovinarvi troppo la sorpresa e vi lasciamo dunque al video integrale che trovate in apertura.

Le iscrizioni al Network Test di Elden Ring si sono chiuse il primo novembre, il publisher selezionerà ora 50.000 giocatori che potranno provar una porzione del gioco nei giorni 12, 13, 14 e 15 novembre. Elden Ring è atteso per il 25 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Un leak ha intanto anticipato i contenuti della Collector’s Edition di Elden Ring con una variante Premium che include anche una replica 1:1 dell’elmetto del Senzaluce in aggiunta alla custodia Steelbook, all’artbook The Art of Elden Ring, alla statuina e alla colonna sonora in formato digitale. Cosa ne pensate del primo video gameplay di Elden Ring?