Elden Ring in azione, poco oltre Sepolcride con Fossa e Mottura: 3 ore di gameplay!

Atteso e bramato dalla community di appassionati di Souls, Elden Ring è finalmente disponibile, con l'Interregno che ha spalancato le proprie porte agli avventurieri di tutto il mondo.

E tra i giocatori pronti ad impugnare le armi per affrontare le nuove sfide partorite dalla mente di Hidetaka Miyazaki, non potevano ovviamente mancare i nostri Marco Mottura e Francesco Fossetti! In diretta dagli uffici milanesi di Everyeye, è infatti ufficialmente partita una nuova avventura in diretta, con la Redazione pronta a mostrare ogni segreto e caratteristica dell'ultima produzione a firma di FromSoftware.

Dopo aver imbracciato le armi con la classe Samurai, Fossa e Mottura hanno varcato i cancelli dell'Interregno, pronti a guidare il proprio Senzaluce lungo il percorso di ricerca dell'Anello Ancestrale. Un viaggio ricco di pericoli, ma anche di scoperte, che potete seguire sui canali di Everyeye. Se vi siete infatti persi la diretta trasmessa sul Canale Twitch di Everyeye, infatti, non temete: abbiamo provveduto a rendere disponibile la replica integrale!



Direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye on Demand potete dunque visionare ben tre ore di gameplay di Elden Ring. Onde evitare spoiler relativi a fasi avanzate del gioco, segnaliamo che questa prima avventura si è arrestata poco oltre i confini di Sepolcride.