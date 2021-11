Elden Ring: Bandai Namco si aspetta di vendere 4 milioni di copie nel mese di lancio

Elden Ring è già riuscito a conquistare i giocatori che hanno preso parte al suo Network Test, e sono tanti i fan della serie Souls ad avere altissime aspettative per il nuovo action-RPG curato da FromSoftware e Hidetaka Miyazaki.

Nel corso di una recente sessione Q&A con i suoi investitori, Bandai Namco Entertainment, publisher del titolo, è tornato a parlare di Elden Ring rivelando le proprie proiezioni di vendita al termine del suo anno fiscale. La compagnia nipponica si aspetta un esordio importante da parte dell'action game, ed ha fiducia che entro il 31 marzo 2022 (ovvero a poco più di un mese dal lancio) si possano raggiungere le 4 milioni di copie vendute.

"Per quanto riguarda i nostri prossimi titoli di rilievo, abbiamo in programma di pubblicare Elden Ring a febbraio 2022. Il gioco ha ricevuto elogi dall'industria videoludica e dai fan, vincendo numerosi premi agli eventi europei anche prima della sua uscita, e ci aspettiamo che venda 4 milioni di unità entro la fine di questo anno fiscale".

Una previsione che possiamo accostare alle performance di Sekiro Shadows Die Twice (pubblicato da Activision), capace di raggiungere le 3.8 milioni di copie distribuite nel giro di un mese e diventare il gioco più velocemente venduto nella storia di FromSoftware.

Elden Ring uscirà il 25 febbraio 2022 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Un filmato ha messo a confronto le prestazioni del gioco su PS5 e Xbox Series X.