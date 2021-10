Elden Ring: Bandai Namco punta ad ampliare la fanbase del gioco, ecco la nuova intervista

In una nuova intervista pubblicata sulle pagine di GamesIndustry.biz, il publisher Bandai Namco è tornato a parlare di Elden Ring e della volontà dell'azienda di ampliare la platea dei giocatori, confermando la data di lancio prevista per gennaio 2022.

In una lunga intervista concessa ai colleghi di GamesIndustry.biz, il responsabile del marketing di Bandai Namco Europe, Hervé Hoerdt, ha espresso le proprie aspettative sull'attesissimo Elden Ring specificando al contempo la volontà del publisher di allargare la propria platea di giocatori: "Con Dark Souls si è passati da un pubblico di nicchia molto competitivo a qualcosa di veramente più ampio. Non direi proprio mainstream, ma comunque non lontano da questa definizione. L'idea con Elden Ring è quella di raggiungere un pubblico ancora più ampio. Un gioco enorme per noi. Un gioco enorme per From Software. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Giappone. Abbiamo tre persone dedicate al franchise per tutta l'Europa".

Hoerdt ha poi proseguito: "From Software e Bandai Namco hanno questo desiderio di espandere la fanbase, quindi abbiamo grandi ambizioni. Ma sento che quello che stiamo facendo farà felici molte persone e questa è la cosa più importante. Questo è quello che vogliamo. Non siamo solo uomini di affari. Vogliamo creare qualcosa di divertente e unico che soddisferà milioni di persone".

Interrogato sull'atipica finestra di lancio programmata per il gennaio del 2022, Hoerdt ha affermato: "Siamo usciti a gennaio in passato e abbiamo visto che funziona. Mi sento più fiducioso di pubblicare a gennaio rispetto a Natale o alla fine dell'anno fiscale di marzo, quando tutti cercano di spingere i propri prodotti. La fine di gennaio va bene. Quando hai il gioco giusto come Elden Ring la gente lo comprerebbe anche alla vigilia di Natale".

Insomma, la fiducia e le aspettative del colosso giapponese sono alte. In occasione del TGS 2021 From Software ha concesso un'intervista ai colleghi di Famitsu che ha svelato alcuni dettagli sulla struttura e sulla difficoltà del gioco. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elden Ring uscirà il 21 gennaio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.