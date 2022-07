Elden Ring: Bandai Namco regala una spada a Let Me Solo Her, ormai una vera star

Let Me Solo Her è una star di Elden Ring e dopo aver sconfitto Malenia per ben 1.000 volte, ha deciso di ritirarsi e di non giocare più al gioco di FromSoftware, dopo aver racimolato milioni di visualizzazioni in pochi mesi e ottenuto i complimenti per le sue partite.

A Let Me Solo Her è stata dedicata anche un mod di Elden Ring, un lavoro frutto degli sforzi della community, mancava un riconoscimento ufficiale ma adesso è arrivato. Let Me Solo her (Klein Tsuboi) ha infatti rivelato su Twitter di aver ricevuto da Bandai Namco una spada celebrativa personalizzata per celebrare la sua impresa.

Klein ha ringraziato il publisher per la spada e gli altri omaggi che includono una mappa dell'Interregno e una targa commemorativa, oltre ad una pergamena con un messaggio di congratulazioni. Una vera e propria impresa quella portata a termine da Let Me Solo Her, che ora viene certificata anche dal publisher del gioco.

Elden Ring ha ottenuto un ottimo successo vendendo oltre tredici milioni di copie e secondo NPD sarà il gioco più venduto dell'anno negli Stati Uniti, superando anche Call of Duty Modern Warfare II, anche se l'uscita di God of War Ragnarok a novembre potrebbe mettere in pericolo questo primato.