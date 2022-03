Elden Ring dà battaglia: il gioco FromSoftware ancora primo su Steam

Visto il superamento di un nuovo record e l'elezione del titolo a sesto gioco più giocato di sempre su Steam, non sorprende ritrovare Elden Ring in testa alle classifiche di vendita del portale di casa Valve.

L'ultima opera firmata da Hidetaka Miyazaki e FromSoftware continua infatti a macinare successi, con l'epopea ambientata nell'Interregno che conquista sia la medaglia d'oro sia quella di bronzo sul podio dell'ultima settimana videoludica. Ad affiancare Elden Ring nelle prime tre posizioni, troviamo Risk of Rain 2: Survivors of the Void, nuova espansione di Risk of Rain debuttata sullo store di Steam con un significativo sconto del 35%.

Di seguito, vi riportiamo la Top 10 completa relativa all'ultima settimana di transazioni su Steam:

Elden Ring; Risk of Rain 2: Survivors of the Void; Elden Ring; Dying Light 2: Stay Human - Standard Edition; Dread Hunger; Valve Index VR Kit; Risk of Rain 2; Lost Ark: Vanquisher Starter Pack; Destiny 2: La Regina dei Sussurri; The Witcher 3: The Wild Hunt - Game of the Year Edition,

Sfiora il podio, mentre sul fronte degli ampliamenti di universi già esistenti segnaliamo anche l'ottimo esordio dell'ultima creatura Bungie. Definita la migliore espansione di Destiny 2 si colloca per questa settimana al nono posto della classifica Steam.