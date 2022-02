Elden Ring batte Dark Souls III, Sekiro e Bloodborne: è il miglior lancio di FromSoftware

Al momento, Elden Ring conta tra i 5 e i 10 milioni di giocatori su Steam, ai quali si aggiunge la grande platea di appassionati attivi su console Sony e Microsoft.

Una platea di pubblico che ha contribuito a rendere Elden Ring il miglior lancio di sempre per la storia britannica di FromSoftware. Stando ai dati condivisi dagli analisti di Gfk, infatti, l'Action RPG ha messo a segno il miglio debutto per un Souls in Gran Bretagna. L'avventura del Senza Luce toglie così il primato a Dark Souls III, precedente detentore del titolo, che sorpassa con un margine di ben il 26%! Inutile dire che Elden Ring ha dunque agilmente superato anche le performance di Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne e Dark Souls II.

Dettaglio particolarmente interessante, il risultato è stato raggiunto da Elden Ring con il solo contributo delle copie vendute sul mercato retail. I dati condivisi da Gfk non includono infatti le vendite realizzate dal gioco sul mercato digitale. Una circostanza di rilievo, vista anche la grande esplosione del settore nel corso degli ultimi due anni.



In attesa di dettagli più precisi inerenti i dati di vendita del titolo FromSoftware, segnaliamo che sulle nostre pagine potete trovare una utile guida per muovere i primi passi in Elden Ring e sopravvivere nell'Interregno.