Elden Ring batte God of War Ragnarok e porta a casa molti più premi dell'esclusiva Sony

Elden Ring ha vinto il premio di Gioco dell'Anno in occasione dei The Game Awards 2022, ma il ruolistico open world firmato FromSoftware ha avuto la meglio sull'esclusiva Sony in numerose altre premiazioni riguardanti l'ultima annata videoludica.

Nonostante si sia confermato un gioco di assoluto valore e abbia soddisfatto i fan della saga di Kratos, God of War Ragnarok non ha potuto nulla contro la grandiosità e la magnificenza di Elden Ring, che si è portato a casa il maggior numero di premi GOTY di quest'anno.

Stando al conteggio attuale dei riconoscimenti ottenuti (di cui ha tenuto conto l'utente ResetEra BrickArts295), Elden Ring si è imposto come il chiaro vincitore di quest'anno, con un totale di 119 premi Game of the Year, di cui 110 provenienti dai media e 9 si invece basati sui voti dei lettori. God of War Ragnarok si piazza ad un lontano 2° posto, con un totale di 23 premi Gioco dell'anno, di cui 21 provenienti dai media e 2 basati sui voti dei giocatori.

Il successo di critica e gli apprezzamenti della fanbase si accompagnano all'immenso successo commerciale di Elden Ring, a quota a 17,5 milioni di copie vendute a novembre 2022. Hidetaka Miyazaki, director del gioco, si è detto ancora incredulo di questi numeri, ed ha al contempo assicurato che il successo non influenzerà in alcun modo il prossimo progetto di FromSoftware.