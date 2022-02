Elden Ring batte Horizon Forbidden West in UK, tra 5 e 10 milioni di giocatori su Steam

Elden Ring monopolizza la classifica di Steam ma non solo perchè il gioco di FromSoftware ha debuttato al primo posto in Gran Bretagna, lasciandosi alle spalle Horizon Forbidden West.

Il dominio del gioco di Guerrilla Games è durato solamente una settimana, Horizon Forbidden West ha debuttato al primo posto nel weekend di lancio per poi cedere lo scettro a Elden Ring. Sul mercato britannico inglese il Souls che ha registrato le migliori performance al lancio è stato Dark Souls III nel 2016 ma Elden Ring ha venduto il 26% in più, prendendo in considerazione solamente le vendite fisiche.

Elden Ring è il terzo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito dietro Leggende Pokemon Arceus e Horizon Fobidden West. Il 63% delle copie sono state vendute su PS5, il 17% su console Xbox, il 17% su PS4 e il 3% su PC. Horizon Forbidden West registra un calo delle vendite pari al 79% nella sua seconda settimana mentre Leggende Pokemon Arceus scende al terzo posto seppur con vendite in aumento del 5%.

Elden Ring Horizon Forbidden West Leggende Pokemon Arceus Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Call of Duty Vanguard Dying Light 2 Stay Human Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition

Da segnalare il calo vendite (55%) di Dying Light che passa dalla terza alla settimana posizione mentre GRID Legends non riesce ad entrare in Top 10 e debutta alla posizione numero 18. Il successo di Elden Ring si estende anche al mercato digitale e in particolare la versione PC sembra aver venduto molto bene tanto che su SteamSpy si parla di vendite comprese tra cinque e dieci milioni di copie solo sul marketplace di Valve, si tratta però di una stima che non tiene conto, ad esempio, dei giocatori che hanno una lista acquisti privata, dunque la cifra potrebbe in realtà essere più alta.