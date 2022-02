Elden Ring batte Super Mario Odyssey: è il gioco con i voti più alti su OpenCritic

Dopo un testa a testa durato qualche ora con Super Mario Odyssey, Elden Ring è ora il gioco più premiato su OpenCritic, piattaforma che raccoglie i voti delle principali testate internazionali, ponendosi come alternativa a Metacritic.

Fino ad oggi Super Mario Odyssey era il gioco con i voti più alti in assoluto sulla piattaforma, adesso però lo scettro passa a Elden Ring, entrambi i titoli hanno una media di 97/100 ma Super Mario Odyssey viene posizionato sul secondo gradino del podio, con The Legend of Zelda Breath of the Wild a seguire al terzo posto.

Nella Top 10 di OpenCritic troviamo anche Red Dead Redemption 2, GTA V, God of War, The Last of Us Remastered, Persona 5 Royal, Persona 5 e Hades. Attualmente ci sono oltre 80 recensioni per Elden Ring con voti piuttosto alti, mediamente compresi tra 8 e 9 e non manca qualche Perfect Score (10/10 o 100/100), fattore che ha aiutato il gioco di FromSoftware a sbaragliare l'avventura di Mario.

Su Metacritic il Metascore di Elden Ring oscilla tra 94 e 97 a seconda della piattaforma di riferimento, chiaramente questi voti sono destinati a cambiare (in positivo o negativo) con l'arrivo di ulteriori recensioni e pareri nel corso delle prossime ore. Per saperne di più vi rimandiamo alle nostre impressioni su Elden Ring in attesa della recensione.