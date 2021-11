Elden Ring: la Beta Chiusa per PS5 pesa meno di 10 GB

A poche ore dalla pubblicazione del nuovo video gameplay di Elden Ring, Bandai Namco ha caricato il client del Network Test sui server del PlayStation Store, permettendoci così di scoprire il peso del file su console Sony.

L'unica versione caricata al momento è quella per PlayStation 5, il client è denominato "ELDEN RING™ Network Test Ver. (PS5)" e pesa 6.888 GB, al netto di eventuali aggiornamenti che potrebbero essere distribuiti nei giorni della prova. Le iscrizioni al Network Test di Elden Ring sono chiuse, il termine ultimo per la registrazione era fissato al primo novembre, la Beta di Elden Ring si terrà dal 12 al 15 novembre in sessioni predefinite:

Sessione 1 - venerdì 12 novembre dalle 12:00 alle 15:00

Sessione 2 - sabato 13 novembre dalle 4:00 alle 7:00

Sessione 3 - sabato 13 novembre dalle 20:00 alle 23:00

Sessione 4 - domenica 14 novembre dalle 12:00 alle 15:00

Sessione 5 - lunedì 15 novembre dalle 4:00 alle 7:00

Sono 50.000 gli inviti in arrivo ai giocatori registrati, tanti gli slot messi a disposizione dal publisher per questo Network Test pensato per testare la stabilità dei server e dell'infrastruttura online. Probabilmente ne sapremo di più oggi alle 15:00 quando Bandai Namco mostrerà 15 minuti di gameplay di Elden Ring, ovviamente lo seguiremo insieme a voi sul canale Twitch di Everyeye!