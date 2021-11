Elden Ring Beta: Fossa e Cydonia nel gameplay finale tra boss e PvP

Ecco a voi la terza e ultima parte del nostro walkthrough della Beta di Elden Ring: affronteremo il boss finale Margit L'Implacabile e ci addentreremo nel primo Legacy Dungeon, il castello di Grantempesta. Inoltre, Fossa e Cydonia si affronteranno in un duello mortale. Chi vincerà?

Superati (non senza fatica) gli ostacoli incontrati lungo il cammino del Senzaluce nelle battute iniziali della fase di beta testing a porte chiuse, il dinamico duo della redazione di Everyeye ha messo a frutto le tecniche di combattimento avanzate, le abilità nell'utilizzo degli incantesimi e l'esperienza maturata dal proprio alter-ego per completare la prova confezionata da FromSoftware.

