Elden Ring, avete bisogno di aiuto? Ci pensa Sabaku no Maiku!

Mentre c'è già chi mette a segno record mondiali in Elden Ring, tanti Senzaluce si apprestano solo ora ad iniziare il proprio viaggio tra le pericolose terre che compongono l'Interregno.

Un mondo digitale decisamente poco ospitale, che potrebbe a prima vista spaventare gli aspiranti Lord Ancestrali. Per venire in aiuto dei giocatori in procinto di iniziare il proprio viaggio nell'Action RPG, il team di Bandai Namco Italia ha deciso di coinvolgere un esperto in materia. Il buon Michele Poggi, alias Sabaku no Maiku, alias Mike of Desert, è dunque giunto in soccorso della community, con un appuntamento speciale dedicato ai neo-Senzaluce.

Con una speciale diretta condotta sul proprio canale Twitch, il noto content creator italiano esperto di Souls si è rivolto a tutti i videogiocatori che non hanno particolare dimestichezza col genere, ma che avrebbero il desiderio di provare a iniziare un nuovo viaggio in Elden Ring, un Action RPG open world dalla portata veramente ampia. Ne è emerso un approfondimento decisamente utile e interessante, che Sabaku no Maiku ha poi riproposto sul proprio canale YouTube in forma di replica integrale. Per i lettori che hanno piacere di immergersi in una video guida introduttiva dedicata ad Elden Ring, vi riportiamo il filmato direttamente in apertura a questa news: buona visione!

Per l'occasione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate molteplici approfondimenti dedicati all'opera FromSoftware, inclusa una guida al comparto multiplayer e online di Elden Ring.