FromSoftware: nuovi rumor su Elden Ring, Bloodborne 2 esiste?

Dalle pagine del forum videoludico di ResetEra, il sedicente insider di From Software conosciuto come "Omnipotent" condivide tutta una nuova serie di indiscrezioni su Elden Ring e Bloodborne 2, i due attesissimi kolossal soulslike della casa di sviluppo nipponica (il primo già confermato, l'altro solo rumoreggiato).

In base a quanto condiviso dall'insider, le alte sfere di From Software starebbero cercando di infondere originalità nel progetto di Elden Ring trasformandone il mondo di gioco in uno scenario completamente esplorabile che sarà reso ancora più realistico e "autentico" dalla presenza di un ciclo giorno/notte, di condizioni atmosferiche variabili e di una fauna "intelligente".

A detta di Omnipotent (che già in passato aveva svelato dettagli su Elden Ring, facendo capire di essere apparentemente molto vicino allo studio giapponese), gli animali e le creature che andranno a popolare l'universo fantasy di Elden Ring cambieranno posizione in funzione dell'ora ingame e assumeranno comportamenti diversi per fare in modo che "il mondo di gioco respiri: Elden Ring condividerà lo stesso DNA dei precedenti giochi di From Software, ma culminerà in qualcosa che sarà molto diverso dal passato". Queste indiscrezioni si ricollegano inevitabilmente ai rumor sul mondo di gioco dinamico di Elden Ring che sono circolati in rete nelle ultime settimane.

Per quanto riguarda invece Bloodborne 2, e il suo eventuale approdo su PlayStation 5, l'insider afferma che lo sviluppo del titolo non è ancora iniziato e che, proprio per questo, bisognerà pazientare ancora a lungo prima di riceverne delle nuove informazioni. Come di consueto, vi invitiamo a considerare queste indiscrezione per ciò che sono, ossia delle voci di corridoio condivise da una fonte non verificabile.