Elden Ring, Bloodborne, Sekiro o Dark Souls: qual è il tuo gioco FromSoftware preferito?

In poco più di un decennio, FromSoftware è riuscita a ridefinire il genere degli action adventure in salsa ruolistica grazie a capolavori del calibro di Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro e Elden Ring: qual è il vostro Souls preferito?

Nonostante l'incredibile lavoro svolto in passato da FromSoftware con opere come Tenchu, King's Field e Armored Core (per tacere delle perle Shadow Tower e Lost Kingdoms), è stato proprio grazie ai Souls che il team diretto da Hidetaka Miyazaki ha saputo conquistare la notorietà internazionale.

Da Demon's Souls a Elden Ring, il lungo percorso compiuto da FromSoftware per evolvere e arricchire costantemente il linguaggio delle cosiddette 'esperienze soulslike' ha contribuito a cementarne il legame con gli appassionati, tanto da trasformarla in una delle software house più amate, influenti e 'rispettate' del pianeta.

La reputazione (quasi) inattaccabile che FromSoftware vanta tra i patiti del genere, se vista in quest'ottica, non è che il riflesso delle esperienze indimenticabili e delle forti emozioni restituite dalle milioni di ore che i fan dei Souls hanno trascorso negli universi fantasy plasmati dagli sviluppatori giapponesi sulle piattaforme più disparate: e voi, a quale videogioco FromSoftware siete maggiormente affezionati?

Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti per scoprire che cosa ne pensate al riguardo, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sulla filosofia di FromSoftware e dei Souls di Miyazaki.