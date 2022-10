Elden Ring Board Game: la campagna kickstarter arriverà molto presto

Elden Ring Board Game è un progetto che, nel corso degli ultimi mesi, spopolò in rete. Con l'annuncio ufficiale del gioco da tavolo ispirato dalla celebre ed esaltante avventura targata From Software, il team alle prese con questo progetto aveva annunciato che sarebbe arrivato molto presto l'avvio della campagna su kickstarter.

Ebbene, a distanza di qualche mese, Steamforged Games ha annunciato che la campagna online inizierà dal 22 novembre. A conti fatti, sin dall'annuncio di Elden Ring Board game sappiamo molto poco, se non l'esistenza dello stesso ed un'unica miniatura rappresentativa dell'intero prodotto. Al rendering di Margit, iconico boss affrontabile durante il corso della propria avventura nell'Interregno, ha fatto seguito l'interesse di circa 20.000 follower, i quali si sono mostrati interessati al lavoro di Steamforged Games.

La stessa casa produttrice, infatti, si è limitata nel dichiarare che molto presto arriveranno delle informazioni sul gioco da tavolo, mostrando per la prima volta in concept dietro il gioco stesso e come permetterà di vivere l'avventura del Senzaluce in un modo del tutto innovativo. Tuttavia, Steamforged Games non è certamente sconosciuta nel panorama generale delle produzioni ludiche: infatti, negli anni abbiamo assistito alla presentazione del gioco da tavolo dedicato a Dark Souls (produzione videoludica della stessa casa di sviluppo di Elden Ring, From Software), a cui seguirono anche delle campagne sul prodotto a tema Horizon Zero Dawn e non solo.

In poche parole, non parliamo certamente dell'ultima arrivata nella produzione di giochi da tavolo. Tuttavia, i dubbi attorno al lavoro attinente al macro universo narrativo di Elden Ring rimangono immutati, anche a causa di poche informazioni su ciò che sarà il prodotto finale. L'attesa, dunque, rimane molto elevata e speriamo che Steamforged Games sappia soddisfare tutte le nostre curiosità prima dell'effettivo avvio della campagna Kickstarter.

D'altronde, seppur la fiducia non manchi in seguito al volto noto nel panorama dei giochi da tavolo, c'è da chiedersi quale sia il senso dell'avvio di una raccolta fondi, la quale dovrebbe fare leva sull'interesse dei giocatori il quale, per forza di cose, deriva dalla conoscenza del prodotto stesso. Nonostante questi interrogativi, però, rimaniamo ugualmente in attesa di ulteriori novità. In attesa del reveal ufficiale di Elden Ring Board Game, vi rimandiamo alla recensione di Elden Ring.