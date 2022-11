Elden Ring Board Game: la campagna Kickstarter parte col botto

La campagna Kickstarter di Elden Ring Board Game inizia nel migliore dei modi per Steamforged Games: l'azienda incaricata da FromSoftware di dare forma al gioco da tavolo ufficiale di Elden Ring ha infatti raccolto in poco meno di ventiquattr'ore la bellezza di 1,7 milioni di euro!

Nel momento in cui scriviamo, la cifra totale investita dai backer di Kickstarter per concretizzare il sogno di tutti i Senzaluce appassionati di board game ammonta esattamente a 1.760.340 euro, una somma che supera di oltre dieci volte quella richiesta iniziale dai ragazzi di Steamforged Games per assicurare l'arrivo sul mercato di questo gioco da tavolo.

Il filmato di presentazione che accompagna l'apertura della campagna Kickstarter di Elden Ring Board Game ci mostra un Interregno splendidamente ricostruito, con pedine ricche di dettagli e un sistema di combattimento immediato e profondo al tempo stesso, in funzione dell'utilizzo delle carte in sostituzione dei dadi.

La mappa di gioco è composta da esagoni modulari con un numero incredibilmente elevato di combinazioni. Nel ricco pacchetto contenutistico confezionato da Steamforged spicca poi la presenza delle modalità in solitaria o in cooperativa fino a un massimo di quattro giocatori, ciascuna impreziosita da un sistema di customizzazione dell'eroe e da una serie di 'modificatori ambientali' (sotto forma di carte o di 'token' da collocare sulla mappa) che puntano a infondere ulteriore originalità e unicità a ciascuna partita (di durata variabile tra i 60 e gli oltre 120 minuti).

La campagna Kickstarter di Elden Ring The Board Game si concluderà il 2 dicembre: solo allora avremo un quadro più chiaro della situazione tra espansioni, migliorie al gioco base e funzionalità aggiuntive, come pure sulle tempistiche di lancio e sul prezzo.