Elden Ring: le boss fight con più nemici sono state semplificate

Chiunque abbia giocato Elden Ring senza usufruire della possibilità di evocare alleati nel corso degli scontri coi boss sa perfettamente quanto possano risultare complessi quelli che coinvolgono contemporaneamente più di un nemico. Sembrerebbe però che il team di sviluppo abbia apportato qualche modifica alle boss fight di gruppo.

Alcuni utenti particolarmente attenti hanno infatti condotto delle indagini per scoprire anche i più piccoli cambiamenti apportati dagli aggiornamenti pubblicati da FromSoftware e non comunicati ufficialmente nel changelog. Uno di questi riguarda le boss fight che mettono il giocatore contro due avversari in contemporanea e che risultavano particolarmente ostiche per via dell'aggressività dei nemici, i quali tendevano ad attaccare nello stesso momento mettendo il Senzaluce in grosse difficoltà. Con l'ultimo aggiornamento, però, l'intelligenza artificiale è stata modificata per evitare che i colpi dei due boss si accavallino, così che ce ne sia sempre e solo uno ad eseguire gli attacchi più potenti.

Se volete scoprire tutte le modifiche apportate dal team di Miyazaki ai boss di gruppo, potete guardare il video di illusory wall su YouTube a partire dal minuto 10:54, così da osservare anche un confronto diretto tra il comportamento dell'IA prima e dopo l'update 1.04.

