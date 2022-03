Elden Ring: quanti boss ci sono nel gioco di FromSoftware?

Con Elden Ring - abbracciando la struttura dei titoli open world - FromSoftware ha dato vita a un’evoluzione dei propri Souls, offrendo ai giocatori un’opera monumentale, ricca di contenuti e sfide impegnative. Fra queste, le numerose boss fight che è possibile affrontare. Ma quanti sono esattamente i boss dell’Interregno?

Prendendo in considerazione ogni singola variante e i nemici riproposti in più di un’occasione, il totale dei boss presenti in Elden Ring si avvicina alle 157 unità. Fra questi, gli incontri unici dovrebbero essere circa un centinaio, quindici dei quali vi ricompenseranno con una Rimembranza unica nel suo genere. Per quanto riguarda invece i boss obbligatori (che variano a seconda delle scelte esplorative), il numero si riduce a un iniziale quattro, seguito da tutto ciò che si nasconde a Leyndell. In conclusione, a proposito della capitale, vi ricordiamo che può essere visitata dopo aver ottenuto due Grandi Rune, utili a dimostrarvi degni agli occhi delle Due Dita ed oltrepassare tranquillamente la loro barriera runica.

Rimanendo in tema di scontri ostici, avete già letto il nostro speciale dedicato ai boss più memorabili di Elden Ring? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una guida che spiega come difendersi dalle invasioni in Elden Ring, la seconda grande minaccia per un Senzaluce oltre ai già citati boss del videogioco.