Elden Ring: tutti i boss del gioco, la lista completa

Nel vastissimo Interregno che i giocatori esploreranno in Elden Ring, pericoli e grandi sfide saranno all'ordine del giorno. Il Senzaluce dovrà vedersela con creature tanto mostruose quanto potenti e, soprattutto, con un ampio numero di boss sempre più potenti, dai pattern d'attacco sofisticati ed imprevedibili.

Considerata la natura open world della nuova opera realizzata da From Software (a tal proposito eccovi la nostra recensione in corso di Elden Ring, dove abbiamo già analizzato a fondo la produzione in attesa del verdetto definitivo), i boss saranno decisamente numerosi, non solo per quanto riguarda l'avventura principale, ma anche quelli opzionali, descritti dagli autori come molto più temibili proprio per il fatto di non essere indispensabili da combattere per completare la main quest.

Di seguito eccovi la lista di tutti i boss presenti in Elden Ring. Oltre ad aggiornare nel prossimo futuro i nomi di questi nemici con le loro localizzazioni ufficiali italiane, valuteremo se realizzare guide specifiche su come affrontare alcuni dei più ardui, magari tra le sfide facoltative.

Commander Niall

Ancestor Spirit

Flying Dragon Agheel

Elemer of the Briar

Royal Knight Loretta

Leonine Misbegotten

Astel, Naturalborn of the Void

Loretta, Knight of the Haligtree

Mimic Tear

Mohg, the Omen

Godfrey the First Lord

Magma Wyrm Makar

Goskin Noble Red Wolf of Radagon

Margit, the Fell Omen

Valiant Gargoyle

Regal Ancestor Spirit

Dragonkin Soldier of Nokstella

Fire Giant

Godskin Duo

Lichdragon Fortissax

Rennala, Queen of the Full Moon

Dragonlord Placidusax

Hoarah Loux the Warrior

Maliketh the Black Blade

Mohg

Malenia, the Blade of Miquella

Rykard

Morgott

General Radahn

Godrick, the Grafted

L'opera promette infine di rivelarsi altamente rigiocabile: volete sapere se Elden Ring ha il New Game Plus come i lavori precedenti di From Software?