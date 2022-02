Elden Ring: un boss del Network Test sarà più semplice nel gioco finale

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Elden Ring e gli sviluppatori si stanno sempre più sbottonando non solo sui contenuti, ma anche sulle modifiche apportate in seguito ai feedback del Network Test.

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Gamerbraves, il producer Yasuhiro Kitao ha confermato che le tante lamentele dei giocatori sulla difficoltà di uno specifico boss sono state accolte positivamente e hanno permesso la sua semplificazione nella versione finale del gioco. Ci riferiamo a Margit The Fell Omen, il pericolosissimo nemico che si era già visto nel corso del lungo reveal del gameplay da parte di FromSoftware. Lo sviluppatore ha dichiarato di aver analizzato meglio la boss fight e di aver compreso che fosse troppo complessa, spingendo il team a ribilanciarla per renderla meno frustrante. In ogni caso non c'è da preoccuparsi per quello che riguarda il livello di sfida del gioco, dal momento che è stato confermato che i boss opzionali di Elden Ring saranno molto più difficili da battere.

In attesa di poter mettere le mani sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il lungo provato di Elden Ring a cura di Giuseppe Arace, che ha giocato per circa sei ore una build aggiornata del titolo FromSoftware.