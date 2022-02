Elden Ring, i boss opzionali saranno molto più difficili da battere: parla FromSoftware

Elden Ring è uno dei titoli più attesi di tutto il 2022 e la sua uscita è ormai vicina, essendo fissata per il 25 febbraio su PC e console PlayStation e Xbox. Con il debutto ormai dietro l'angolo, sempre più dettagli e curiosità emergono sull'avventura del Senza Luce, rivelati in prima persona da FromSoftware.

Nel corso di un'intervista con il portale Gamerbraves, il producer Yasuhiro Kitao ha svelato alcuni interessanti dettagli sui contenuti di Elden Ring, in particolare per quanto riguarda i boss opzionali e dell'impegno richiesto dai giocatori per affrontarli. Kitao conferma non solo che saranno presenti, ma anche che gli scontri con questi avversari secondari saranno molto più difficili rispetto ai boss della storia principale: si è deciso di rendere la sfida ben più impegnativa proprio per il fatto che sconfiggerli non è necessario per arrivare ai titoli di coda, rappresentando quindi un extra per tutti coloro che vogliono scoprire ogni segreto dell'Interregno e completare a dovere il titolo.

"In termini di boss non essenziali, opzionali e segreti, ce ne sono alcuni che abbiamo reso deliberatamente difficili per quei giocatori che vogliono mettersi alla prova con questo tipo d'esperienza. Se siete inclini alle sfide, allora potrete trovare alcune sfide davvero impegnative nascoste all'interno del mondo di gioco", spiega Kitao. Restando sempre sul tema, inoltre, il producer conferma che Elden Ring non avrà nessuna modalità Boss Rush: "Non ci sarà una boss rush o la possibilità di riaffrontarli, e al momento non stiamo pianificando nulla del genere".

In attesa della recensione, eccovi la nostra anteprima di Elden Ring basata su una prova del gioco della durata di sei ore. Negli scorsi giorni, inoltre, FromSoftware ha assicurato che la modalità online di Elden Ring sarà sicura, rassicurando i fan dopo le perplessità sollevate in merito alla versione PC dell'opera.