Elden Ring: molti boss potranno essere evitati, pochi gli scontri obbligatori

Dopo aver svelato che Elden Ring avrà un livello di difficoltà paragonabile a quello di Dark Souls 3, Hidetaka Miyazaki ci fornisce ulteriori dettagli riguardanti l'action-GDR di FromSoftware in dirittura d'arrivo il 22 gennaio del prossimo anno.

Tratto distintivo delle produzioni di FromSoftware è sicuramente la presenza di temibili boss che mettono a dura prova abilità e pazienza del giocatore. Miyazaki ha anticipato che in Elden Ring saranno presenti alcuni tra gli scontri più ostici a cui lo studio abbia mai dato vita, ma ha al contempo precisato che molte di queste boss fight saranno completamente evitabili. A dirla tutta, in Elden Ring ci sarà un "numero molto limitato" di boss da abbattere obbligatoriamente per proseguire nell'avventura. Probabilmente, buona parte delle creature più pericolose rappresenteranno delle sfide opzionali, a cui sicuramente non rinunceranno gli appassionati di souls-like, ma che potrebbero costituire per altri degli ostacoli troppo difficili da superare.

Ricordiamo ai lettori che Elden Ring sarà pubblicato nei formati PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One il 22 gennaio 2022. Come svelato da George R.R. Martin, che ha collaborato alla scrittura del mondo di gioco dell'action.GDR, lo sviluppo di Elden Ring è stato molto lento nel corso di questi ultimi anni.